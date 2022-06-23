مفتي الولايات الفدرالية في ماليزيا: مبادرة "طريق مكة" ملهمة وتقدم للحاج أرقى الخدمات

وعبر عن تقديره لمبادرة طريق مكة التي تقدم للحاج أرقى الخدمات، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم المملكة، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم المملكة في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.