مفتي عام المملكة: ندوة الفتوى في الحرمين تجسّد عناية الدولة بالفتوى

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" التي ستقام يوم غد في رحاب المسجد الحرام، برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة؛ تجسد عناية الدولة بالفتوى؛ لما لها من أثر مباشر على قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.