مفتي عام المملكة يستقبل رئيس الجامعة الإسلامية

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم في مكتبه بالرياض، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل الحارثي، والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عودة البلادي.
وأثنى مفتي عام المملكة على الدور الكبير للجامعة الإسلامية وجهودها لنشر العلم الشرعي وتعليم أبناء المسلمين حول العالم؛ سائلًا الله تعالى أن يوفق القائمين عليها، وأن يوفق طلابها لكل خير.
بدوره، استعرض مدير الجامعة الخطةَ الاستراتيجية التي أطلقتها الجامعة التي راعت تقوية أصول الجامعة في كلياتها، وتعزيز البرامج في الكليات؛ موضحًا الخطط والمشاريع التي وضعتها الجامعة لخدمة طلابها، وعرض جانب من برامج وأنشطة الجامعة وخدماتها التعليمية والبحثية التي تقدّمها وفق متطلبات الجودة ومعايير الإتقان.