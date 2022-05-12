مفتي عام المملكة يستقبل رئيس الجامعة الإسلامية

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم في مكتبه بالرياض، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل الحارثي، والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عودة البلادي.