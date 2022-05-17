مفتي كوسوفا: شعبنا لا ينسى ما قدمته السعودية خلال الحرب وبعدها

ولفت "ترنافا" إلى الازدهار والتطور الذي تعيشه المملكة، ولا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية حول الحرمين الشريفين، وفي مكة والمدينة على حد سواء، وهو ما يفرح قلوب الكوسوفيين والمسلمين بشكل عام، مؤكداً، في ختام تصريحه عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في محافظة جدة، على المحبة والتعايش السلمي بين جميع الشعوب والمجتمعات البشرية، وأن المملكة تسعى بكل قوتها إلى تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل والسامي.