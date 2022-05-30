مفتي موريتانيا: السعودية رأس العالم الإسلامي ويجب الوقوف بجانبها وتقدير جهودها

وفي ذات السياق، نوّه سماحته بأنَّ ما تقوم به المملكة في داخلها وخارجها يتماشى مع محكم كتاب الله تعالى وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق فهم أصحاب القرون المزكاة، وبذلك يقول: إن الإسلام يُعتبر جسمًا ولكل جسم رأس، ورأس الإسلام هو المملكة العربية السعودية.