مفتي موريتانيا: السعودية رأس العالم الإسلامي ويجب الوقوف بجانبها وتقدير جهودها
أكد المفتي العام لجمهورية موريتانيا الإسلامية الشيخ أحمد المرابط أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم ابتداءً من الدعم الروحي المتمثل في توزيع المصاحف والكتب القيّمة من مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، إضافةً إلى التوجيه والدعوة للدين الحق، إلى جانب الدعم المادي منقطع النظير.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" من مفتي الجمهورية الموريتانية على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليًا للمملكة، وتشهد لقاءات رفيعة المستوى.
وأضاف مفتي جمهورية موريتانيا الإسلامية أن كل بلدان العالم الإسلامي تشهد لهذه الجهود المباركة النابعة من حرص المملكة على دعم المسلمين أينما كانوا وتلمّس احتياجاتهم.
ونوّه سماحة المفتي بالأهمية الروحية لتوزيع المصاحف، التي يقوم بطباعتها مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ويتم توزيعها عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مثمناً توزيع المصاحف في سائر أنحاء العالم حتى الدول التي تضم أقليات مسلمة بالقراءات التي يقرأ بها أصحاب تلك البلدان.
وفي ذات السياق، نوّه سماحته بأنَّ ما تقوم به المملكة في داخلها وخارجها يتماشى مع محكم كتاب الله تعالى وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق فهم أصحاب القرون المزكاة، وبذلك يقول: إن الإسلام يُعتبر جسمًا ولكل جسم رأس، ورأس الإسلام هو المملكة العربية السعودية.