مفتي موريتانيا: السعودية صاحبة أيادٍ بيضاء في العمل الإسلامي والخيري

وأشاد، في تصريح خلال مشاركته في حفل تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هدية خادم الحرمين الشريفين البالغة 104 آلاف نسخة من إصدارات المجمع بمختلف الأحجام، وترجمات معاني القرآن الكريم إلى موريتانيا، باهتمام المملكة بطباعة المصاحف بأشكال عدة وبلغات عالمية؛ حتى يسهل على المسلمين تدبر كلام الله عز وجل.