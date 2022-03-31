"مفوضية اللاجئين" تدعم مليونًا و275 ألف لاجئ ونازح حول العالم خلال عام 2021

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أعرب مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، عن امتنانه للدعم الذي تقدمه المؤسسات الشريكة للمفوضية، وعلى رأسها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وقال: "إننا نشهد نموًا مطردًا في عدد الشراكات المستدامة مع المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة والحكومية؛ مما ينعكس إيجابًا على قدرتنا في تقديم المساعدة والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر اللاجئة والنازحة، والذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة جراء امتداد أزمات النزوح، والتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا". وأضاف: "نؤمن بشدّة بالدور الذي تلعبه شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة في مجال العمل الخيري الإسلامي في تعزيز أثر أدوات العمل الخيري الإسلامي في حياة الملايين من الأسر النازحة قسرًا الأكثر عوزًا، ومد يد العون لهم".