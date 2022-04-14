مقترح باستخدام "الصافرة اليدوية" في حالات الطوارئ بالمدارس

وبيّن "الشهري" آلية مقترحة لاستخدام الصافرة والاحتفاظ بها، وهي أن تكون في موقعٍ واضحٍ في كل ممرٍ من ممرات كل طابقٍ من المبنى المدرسي يمكّن أي معلمٍ أو طالبٍ من استخدامها عند حدوث أي طارئ يستدعي التدخل والمساعدة العاجلة وفق آليةٍ تثقيفية وتدريبية ولائحة انضباطية تضمن استخدامًا مقننًا ومسؤولاً للصافرة.