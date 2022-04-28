"مكافحة الفساد" تحقق مع 189 مشتبهًا به من قطاعات مختلفة وتوقف 43 مواطنًا ومقيمًا خلال رمضان

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رمضان 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3384) جولة رقابية، والتحقيق مع (189) مشتبها به من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وأوقفت (43) مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).