"مكافحة الفساد" تحقق مع 189 مشتبهًا به من قطاعات مختلفة وتوقف 43 مواطنًا ومقيمًا خلال رمضان

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رمضان 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3384) جولة رقابية، والتحقيق مع (189) مشتبها به من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وأوقفت (43) مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وقالت الهيئة في بيان لها إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، وذكرت أنه لحماية المال العام والحفاظ عليه بادر بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، والبريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa، والفاكس: 0114420057.