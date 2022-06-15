مكة الأعلى بدرجات الحرارة بـ 45 مئوية.. والقريات والطائف وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرمة 45 درجة، فيما كانت مدن طريف والقريات والطائف الأدنى في درجات الحرارة بـ 19 مئوية، وسجل كل من طريف والقنفذة والوجه وينبع وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.