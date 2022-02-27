مكة المكرمة الأولى عالميًا.. هذه أكثر المدن المفضلة للسفر في رمضان 2022

كشف موقع "تور آند ترافل" العالمي المتخصص في الشؤون السياحية، عن الجهات المثالية التي يفضلها محبو السفر في شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022 خصوصًا من قِبل المسافرين المسلمين.

وجاءت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى عالميًا التي تشهد إقبالاً كبيرًا من جميع أرجاء العالم، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي دولة الإمارات، جاءت دبي أكثر المناطق تفضيلاً للمسافرين للحصول على تجربة استثنائية للاحتفال بمظاهر الشهر الفضيل.

ورشح المسافرون في تركيا، مدينة اسطنبول، وفي باكستان، العاصمة إسلام أباد حيث تحتفي بمظاهر رمضان بطريقة متقاربة لحد كبير من الدول العربية والتي تنشر فيها مظاهر الشهر الكريم بشكل واسع.

وفي ماليزيا فضل المسافرون كوالالمبور، والتي تعرف كواحدة من أبرز الوجهات للمسافرين من مختلف الجنسيات في رمضان، كما اختار المسافرون سنغافورة التي كذلك تتزين بمظاهر الشهر الفضيل بشكل كبير.

