مكة المكرمة تستقبل أكثر من 29 ألف حاج من جنوب شرق آسيا

جاء ذلك خلال حفل استقبال، نظّمته شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا لحجاج الـ VIP الإندونيسيون القادمين عبر اتحاد شركات إمبوري، بحضور عبدالرحمن عاشور، وأعضاء من مجلس إدارة الشركة؛ مشيدًا بالتجهيزات التي تقدمها الشركة وكل ما من شأنه توفير سبل الراحة والأمان منذ بدء رحلة الحجاج حتى اكتمال المناسك، ثم العودة حاملين أجمل الذكريات عن رحلة الإيمان في الأراضي المقدسة. وجرى خلال حفل الاستقبال توزيع الهدايا والورود، وعبوات مياه زمزم على الحجاج لدى وصولهم إلى مكة المكرمة وسط أجواء من الفرح.