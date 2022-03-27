مكة المكرمة.. مشروع يوفر 400 حافلة عادية ومفصلية ويخدم 100 ألف شخص يومياً

ووضع المشروع جدولًا زمنيًا لرحلات ثابتة ومعتمدة، يمكن للركاب الحصول على جداول الرحلات عن طريق لوحات المعلومات الذكية في المحطات وعن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، فيما سيتم خلال شهر رمضان المبارك زيادة عدد أكبر من المسارات التي تم تشغيلها، بالإضافة إلى مسار (7A) الذي بدأ يعمل به مؤخرًا، بشكل مستمر بين محطة قطار الحرمين السريع ومحطة جبل عمر القريبة من ساحات المسجد الحرام، وعند اكتمال المشروع سيكون هناك أربع محطات رئيسية مركزية لتسهيل وصول السكان والزوار إلى أحياء مكة المختلفة، حيث يبلغ عددها 400 حافلة، مقسمة إلى حافلات عادية بعدد 240 بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا, وحافلات مفصلية بعدد 160 حافلة بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصًا، تم تصنيعها وفق أعلى المواصفات العالمية.