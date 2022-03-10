مكة المكرمة.. مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة خالية من المركبات غير المخصصة لها

كشفت "سبق" خلال جولة على عدد من مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة للمراكز والمولات العامة والدوائر الحكومية بالعاصمة المقدسة خلوها من المركبات غير المخول لها الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.