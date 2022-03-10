محليات
مكة المكرمة.. مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة خالية من المركبات غير المخصصة لها
حرصت المحال على التنبيه لمنع المخالفات في أوقات الذروة من خلال حراس الأمن
كشفت "سبق" خلال جولة على عدد من مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة للمراكز والمولات العامة والدوائر الحكومية بالعاصمة المقدسة خلوها من المركبات غير المخول لها الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتفصيلاً، حرص عدد من المحال على توضيح المواقف الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة وتنبيه من يقومون بالوقوف فيها أوقات الذروة من خلال حراس الأمن.
وكثفت دوريات مرور العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لمتابعة تطبيق الالتزام بعدم توقف غير أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقفهم مع تحرير مخالفة في حال رصد مركبة متوقفة.
يذكر أن مخالفة الوقوف في الأماكن الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة هي مبلغ 500 ريال.