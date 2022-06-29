مكة المكرّمة والخرج أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة والخرج 44 درجة، فيما كانت مدينة أبها الأدنى بـ 20 مئوية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدواسر والأحساء سجّلتا 43 درجة ثم الرياض والدمام وسكاكا وشرورة وحفر الباطن 42 درجة، تليها المدينة المنوّرة وبريدة والداودمي والعلا والوجه ورفحاء والمجمعة 41 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الأدنى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 20 درجة مئوية، ثم الباحة والقريات 22 درجة.
وسجّل كل من: الباحة وجدة والقنفذة والوجه، أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 80 %.