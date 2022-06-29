مكة المكرّمة والخرج أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة والخرج 44 درجة، فيما كانت مدينة أبها الأدنى بـ 20 مئوية.