مكة المكرمة.. 6200 جولة رقابية تضبط 913 مخالفة وتغلق 140 منشأة

وبلغ عدد المراقبين التابعين للبلديات الفرعية "286" مراقبًا، منهم "182" مراقب أسواق تجارية و"104" مراقبين صحيين، وبلغ عدد الجولات الميدانية التي نفذوها من بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس أكثر من "6200" جولة، شملت منشآت تجارية ومنشآت غذائية متعلقة بالصحة العامة، في حين أسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط "913" مخالفة وإغلاق "140" منشأة، كما بلغت كمية المصادرات "22.313" كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة و"8600" لتر من العصائر والسوبيا.