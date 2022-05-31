مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 45 مئوية.. وأبها الأدنى 18

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مدينة مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجّل كل من الوجه والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 %.