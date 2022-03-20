مكة.. جراحة نادرة وعاجلة في أمعاء عشريني تنقذه من كيس "ميكلز"

حضر المريض يعاني آلاماً حادة بالبطن، وبعد عمل الفحوص اللازمة تقرر إجراء جراحة عاجلة استكشافية تم خلالها استئصال كيس ميكلز عبارة عن "كيس خلقي من مخلفات القناة السُرّية المَساريقِية أو كيس الصفار الذي يسهم في تغذية الجنين في وقت مبكر، طوله ما يقرب من بوصتين، ويقع في الجهة السفلية عند نهاية الأمعاء الدقيقة".