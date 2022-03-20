مكة.. جراحة نادرة وعاجلة في أمعاء عشريني تنقذه من كيس "ميكلز"

تمكّن فريق طبي من قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، عضو تجمع مكة الصحي، بقيادة الدكتور راني الصيرفي؛ استشاري الجراحة العامة، يساعده الدكتور جهاد بالبيد؛ أخصائي أول جراحة عامة، وفريق من قسم التخدير بالمستشفى، من إجراء جراحة عاجلة تم خلالها استئصال كيس ميكلز من الأمعاء لمريض عشريني.
حضر المريض يعاني آلاماً حادة بالبطن، وبعد عمل الفحوص اللازمة تقرر إجراء جراحة عاجلة استكشافية تم خلالها استئصال كيس ميكلز عبارة عن "كيس خلقي من مخلفات القناة السُرّية المَساريقِية أو كيس الصفار الذي يسهم في تغذية الجنين في وقت مبكر، طوله ما يقرب من بوصتين، ويقع في الجهة السفلية عند نهاية الأمعاء الدقيقة".
وأكد "الصيرفي"؛ أن مثل هذه الحالات هي نادرة الحدوث جداً وتمثل نسبة 2% وتتضمن احتمال حدوث مضاعفات فيها أيضاً بنسبة 2%، الأمر الذي دعا إلى التدخل الجراحي العاجل.
وتكللت العملية، بفضل من الله، بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.