مكة.. جولات رقابية وتفتيشية لبلديات فرعية تسفر عن إغلاق وتغريم وتطبيق لوائح

نفذت عدد من البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، جولات تفتيشية شملت عدداً من من المحال التجارية، فأغلقت بلدية العزيزية الفرعية، مقاهي مخالفة لمزاولة النشاط بدون تراخيص نظامية وتدني مستوى النظافة، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها البلدية ضمن النطاق الإشرافي لها.