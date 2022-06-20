مكة.. جولات رقابية وتفتيشية لبلديات فرعية تسفر عن إغلاق وتغريم وتطبيق لوائح

نفذت عدد من البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، جولات تفتيشية شملت عدداً من من المحال التجارية، فأغلقت بلدية العزيزية الفرعية، مقاهي مخالفة لمزاولة النشاط بدون تراخيص نظامية وتدني مستوى النظافة، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها البلدية ضمن النطاق الإشرافي لها.
كما أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مستودعات وأحواشاً مخالفة، وألزمت مُلّاكها بإزالة النشاط وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي لها.
كما نفذت إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية جولاتها الرقابية المكثفة، والتي بلغت 104 جولات شملت المنشآت التجارية وصوالين التزيين النسائي، أسفر عنها ضبط عدد من المخالفات تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها حسب الأنظمة والتعليمات البلدية.