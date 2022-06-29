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مكة.. طلابٌ يُوَثّقون انتهاء العام الدراسي بتوقيعات للمعلمين على ثيابهم
تعبيرًا عن فرحتهم بتخرجهم.. والمعلمون استجابوا للفكرة
قرر عدد من طلاب مدرسة بمكة المكرمة؛ في سعيهم لتدوين ذكرى انتهاء العام الدراسي؛ إحضار ثياب غيرَ التي يلبسونها، والذهاب بها إلى المدرسة، للكتابة عليها وتدوين توقيعات المعلمين عليها؛ وذلك تعبيرًا عن فرحتهم بتخرجهم وانتهاء العام الدراسي.
وأظهرت صور، حصلت عليها "سبق"؛ قيام عدد من طلاب مدرسة متوسطة بمكة المكرمة تتبع لتعليم شرق مكة، اليوم، بإحضار ملابس غير التي يلبسونها والذهاب بها إلى المدرسة؛ من أجل جمع عدد كبير من توقيعات المعلمين الذين درّسوهم خلال العام الدراسي؛ وذلك تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي.
ولم يكن أمام المعلمين سوى تلبية طلبات رغبات الطلاب، الذين حرصوا على تدوين ذكريات انتهاء العام الدراسي على ملابسهم؛ في خطوة بدت غريبة من نوعها للاحتفال بانتهاء العام الدراسي.