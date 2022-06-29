مكة.. طلابٌ يُوَثّقون انتهاء العام الدراسي بتوقيعات للمعلمين على ثيابهم

وأظهرت صور، حصلت عليها "سبق"؛ قيام عدد من طلاب مدرسة متوسطة بمكة المكرمة تتبع لتعليم شرق مكة، اليوم، بإحضار ملابس غير التي يلبسونها والذهاب بها إلى المدرسة؛ من أجل جمع عدد كبير من توقيعات المعلمين الذين درّسوهم خلال العام الدراسي؛ وذلك تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي.