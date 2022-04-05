مكة.. "مركز الفحص الطبي الشامل" يستقبل 3 آلاف شخص خلال 30 يومًا

رفع مركز الفحص الطبي الشامل بمكة المكرمة من جاهزيته لاستقبال المراجعين؛ إذ استقبل خلال 30 يومًا ثلاثة آلاف شخص، منهم ألف متقدم لتصاريح العربات بالمسجد الحرام.
وتم رفع درجة الاستعداد والتأهب، ووضع خطة لاستقبال وتنظيم المتقدمين على تصاريح العربات بالحرم المكي الشريف بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على فترتين لاستيعاب الأعداد، ورفع الطاقة الاستيعابية لجميع عيادات المركز، ودعم المركز بقوى عاملة من إدارة الصحة العامة.
كما عمل المركز على استحداث تقنية وصول نتائج الفحص عبر زيارة موقع المركز على الشبكة، وطباعة التقرير دون الحاجة إلى مراجعة المركز مرة أخرى.
واستقبل المركز العديد من المراجعين من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص كافة، وبلغ إجمالي المراجعين للشهر الحالي ثلاثة آلاف شخص، من ضمنهم المتقدمون على تصاريح العربات البالغ عددهم ألفَيْن ممن صدرت لهم تقارير طبية.
وتعمل إدارة المركز بصفة دائمة، وتبادر بالتواصل مع الجهات الحكومية التي تطلب الكشف الطبي للمتقدمين لديها، وتحثهم على ضرورة التنسيق معها مسبقًا، وفتح باب التقديم بفترة كافية، تأخذ بعين الاعتبار الوقت المستغرق في ظهور نتائج الفحوصات الطبية والمخبرية، التي يتم إرسال بعضها لعدد من الجهات الطبية المختصة كمركز السموم والمختبر الإقليمي.
وكان المركز قد شهد زحامًا خلال الأسابيع الماضية بسبب ازدياد أعداد طالبي التقارير الطبية التي تطلبها الجهات من المتقدمين على الوظائف، بما فيها الأعمال الموسمية.