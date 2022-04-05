مكة.. "مركز الفحص الطبي الشامل" يستقبل 3 آلاف شخص خلال 30 يومًا

وتعمل إدارة المركز بصفة دائمة، وتبادر بالتواصل مع الجهات الحكومية التي تطلب الكشف الطبي للمتقدمين لديها، وتحثهم على ضرورة التنسيق معها مسبقًا، وفتح باب التقديم بفترة كافية، تأخذ بعين الاعتبار الوقت المستغرق في ظهور نتائج الفحوصات الطبية والمخبرية، التي يتم إرسال بعضها لعدد من الجهات الطبية المختصة كمركز السموم والمختبر الإقليمي.