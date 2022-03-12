"مكة منطقة ذكية".. شاهد "الفيصل" يرأس اجتماع الآليات بحضور "السواحة"

وفي جانب تنمية القدرات الرقمية، تم تدريب أكثر من 11 ألف مستفيد من الدورات المباشرة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة والجامعات بالمنطقة، وبلغ عدد المتطوعين في مبادرة العطاء الرقمي 86 ألف متطوع ومتطوعة، فيما تحتضن المنطقة واحدة من أفضل الأكاديميات المتخصصة في الطائرات من دون طيار للاستخدام في مجالات تنموية مرتبطة بمجالات الطاقة والفحص الجوي، وتم تخريج الدفعة الأولى التي تمثل 50 متخصصًا، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة 28%.