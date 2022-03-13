مكة.. منع تعبئة السوبيا والعصائر داخل أكياس بلاستيكية في مباسط رمضان

كما تضمنت الشروط أن يتم تحديد نوع النشاط في كل مبسط، بحيث تشمل الأنشطة المسموح بها في الموقع الواحد، ويمنع من مـزاولة بيع كل من لا تتوفر فيه الشروط الصحية الخاصة بالأنشطة الصحية ويعاقب من يخالف ذلك حسب لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بكل نشاط، والتزام صاحب البسطة بقفل بسطته عند انتهاء وقت العمل ويجب المحافظة على نظافة الموقع. ويجب أن يمارس صاحب الترخيص العمل بنفسه في البسطة التي حصل عليها، ولا يسمح بتوسعة البسطة أو إضافة أجزاء خارجية أو استغلال المساحات المحيطة بها، وأن لا تتسبب البسطة في تجميع النفايات حولها بسبب الاستخدام من البائع أو الزبائن، ووجود أصل الترخيص وتقديمها للجهات المعنية عند التفتيش.