مكة.. منع تعبئة السوبيا والعصائر داخل أكياس بلاستيكية في مباسط رمضان

أكدت أمانة العاصمة المقدسة على المتقدمين بطلبات الحصول على مبسط موسمي خلال شهر رمضان المبارك؛ عدم استخدام الأكياس البلاستيكية في تعبئة العصائر والسوبيا.
وتضمنت الشروط التي طرحتها أمانة العاصمة للمتقدمين للحصول على مبسط موسمي خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك وفق آلية المباسط الرمضانية ووفق الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وفي مواقع البسطات؛ على أن يكون مقدم الطلب مواطنًا سعوديًا، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وأن تكون ثابتة وفي مكان واحد وغير متنقلة، وأن لا تتسبب في عرقلة السير وحـركة المرور للسيارات والمارة، وأن لا تسبب مضايقات للمحلات التجارية والمساكن المجاورة.
كما تضمنت الشروط أن يتم تحديد نوع النشاط في كل مبسط، بحيث تشمل الأنشطة المسموح بها في الموقع الواحد، ويمنع من مـزاولة بيع كل من لا تتوفر فيه الشروط الصحية الخاصة بالأنشطة الصحية ويعاقب من يخالف ذلك حسب لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بكل نشاط، والتزام صاحب البسطة بقفل بسطته عند انتهاء وقت العمل ويجب المحافظة على نظافة الموقع. ويجب أن يمارس صاحب الترخيص العمل بنفسه في البسطة التي حصل عليها، ولا يسمح بتوسعة البسطة أو إضافة أجزاء خارجية أو استغلال المساحات المحيطة بها، وأن لا تتسبب البسطة في تجميع النفايات حولها بسبب الاستخدام من البائع أو الزبائن، ووجود أصل الترخيص وتقديمها للجهات المعنية عند التفتيش.
وتتوفر وسائل السلامة المطلوبة بالموقع، واستخدام عبوات بلاستيكية محكمة الغلق للمشروبات الباردة (العصائر والسوبيا ) ويمنع تعبئتها داخل أكياس بلاستيكية.
والتقديم عبر الرابط : https://wsrv.holymakkah.gov.sa/BusinessPortal/Property_Investments