مكة.. نقل طالب سقط بمدرسة إلى العناية المركزة بمدينة الملك عبدالله الطبية

وكان أحد زملائه في الفصل قد كشف، في خبر نشرته "سبق" عقب الحادثة، أن الطالب الذي سقط من الدور الثالث من سطح المدرسة، يدرس معه في الفصل نفسه، وذهب برفقة اثنين من زملائه إلى سطح المدرسة، قبل أن يعود أحدهما إلى الفصل تَبِعه الآخر مسرعًا، وأبلغ المعلم بسقوط زميله من الدور الثالث؛ بالتحديد من سطح المدرسة.