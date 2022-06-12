مكة.. نقل طالب سقط بمدرسة إلى العناية المركزة بمدينة الملك عبدالله الطبية

علمت "سبق" من مصادرها بأن الطالب الذي تعرض للسقوط من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية بشارع الحج بمكة المكرمة، الأربعاء الماضي، تم تحويله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.
وكشفت مصادر طبية، بأن الطالب يخضع حالياً للعلاج في العناية المركزة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، بعد أن تم تحويله من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.
ويعاني من إصابات وكدمات متعددة في الجسم مع كسور متفرقة في الجسم، وعلى جهاز تنفس صناعي، ويعاني من كدمات في الرئة.
وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد باشرت الأربعاء الماضي، حادثة سقوط طالب من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية بشارع الحج بمكة، بعد تلقيها البلاغ؛ حيث فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينه؛ فيما تم نقل الطالب إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، ومن ثم تم إحالته إلى مستشفى النور التخصصي بمكة لتلقي العلاج؛ قبل أن يتم إحالته للمدينة الطبية بمكة لتلقي العلاج.
وكان أحد زملائه في الفصل قد كشف، في خبر نشرته "سبق" عقب الحادثة، أن الطالب الذي سقط من الدور الثالث من سطح المدرسة، يدرس معه في الفصل نفسه، وذهب برفقة اثنين من زملائه إلى سطح المدرسة، قبل أن يعود أحدهما إلى الفصل تَبِعه الآخر مسرعًا، وأبلغ المعلم بسقوط زميله من الدور الثالث؛ بالتحديد من سطح المدرسة.
وتولت من حينه الجهات الأمنية بدورها التحقيق في الحادثة؛ فيما لا يزال الطالب على السرير الأبيض لتلقي العلاج؛ جراء الإصابات المتفرقة التي تعرض لها.