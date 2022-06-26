مكة.. وفاة مفاجئة لمواطن أثناء قيادته لمركبته بالشرائع

واتضح بعد الكشف عليه من قبل فرق الموجودة أن الشخص متوفى، وبحسب تقرير جهة الاختصاص وقعت الوفاة من عدة ساعات نتيجة أزمة قلبية ووفاة طبيعية دون أي شبهة جنائية.