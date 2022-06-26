مكة.. وفاة مفاجئة لمواطن أثناء قيادته لمركبته بالشرائع

فاجأ الموت أحد المواطنين أثناء قيادته لمركبته في مخطط الخضراء بمكة، ليقف بها بجانب الطريق، ويلقى ربه بداخلها.
وتفصيلاً، استرعت إحدى المركبات انتباه أحد رجال الأمن؛ بسبب طول فترة وقوفها بجانب المجازر بطريق الخضراء دون حراك رغم أنها قيد التشغيل وذلك قبيل منتصف الليل.
وعليه، فقد بادر رجل الأمن بالتوقف بجانب المركبة، ليجد مواطنا بداخلها لا يستجيب لنداءات رجل الأمن، وتمت مباشرة الجهات ذات العلاقة وفتح المركبة والتي كانت مغلقة وبداخلها المواطن.
واتضح بعد الكشف عليه من قبل فرق الموجودة أن الشخص متوفى، وبحسب تقرير جهة الاختصاص وقعت الوفاة من عدة ساعات نتيجة أزمة قلبية ووفاة طبيعية دون أي شبهة جنائية.
إلى ذلك، تم الفسح عن الجثة وووريت الثرى بمقبرة الشهداء بالشرائع، سائلين الله للميت الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان.