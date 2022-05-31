مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر كتاب "مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج"

ويبين "الندوي" في الكتاب أن مرزا قد حرص على إنتاج الصور بجودة عالية، وزينها بشروح وتعليقات باللغة الأردية، وبما توثقه الصور من مرحلة مهمة من تاريخ أداء فريضة الحج، وتاريخ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العصر الحديث، وبما تتميز به صور الحاج مرزا من بساطة الشكل، وعمق المحتوى في تصوير المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجبل عرفات، وباب العنبرية، ومسجد الخيف، ومشعر منى، ومقبرتَيْ المعلاة والبقيع، ومسجد قباء بالمدينة المنورة، وغيرها من الأماكن المرتبطة بالحج.