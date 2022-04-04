مكتبة الملك عبدالعزيز توقّع مذكرة مع مجموعة بيت الحكمة الصينية

وقال الدكتور بندر المبارك: الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام المكتبة بالتواصل والتفاعل مع مختلف المنابر والمؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المحلية والعالمية؛ وذلك من أجل توسيع آفاق العمل الثقافي وإيصال الثقافة السعودية بمختلف عناصرها للعالم، وللمعنيين بثقافة المملكة بمختلف أبعادها العربية والإسلامية والحضارية، حيث يأتي التعاون مع الجانب الصيني استشرافاً للتعاون القائم بين المكتبة والثقافة الصينية، منذ افتتاح فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين والذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.