"مكتبة عبد العزيز" تعقد دورة حول "قراءة النقوش العربية"

أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة، اليوم الأحد، مجموعة فعاليات ثقافية، ضمن برنامجها الثقافي للعام 2022م.

وتتضمن الفعاليات دورة تدريبية، وورشتي عمل في مجالات تثقيفية مختلفة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين والباحثات.

وتنظم مكتبة الملك عبد العزيز العامة بداية من اليوم، الموافق 27 فبراير، دورة تدريبية بعنوان "قراءة وتحليل النقوش العربية القديمة"، تستمر لمدة خمسة أيام حتى 3 مارس 2022م.

وتبدأ ما بين الساعة 4-8م، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص بالرياض.

والدورة خاصة بالسيدات والسادة من عمر 18 فما فوق، ويقدمها عدد من المختصين في قراءة النقوش العربية ومضامينها وأبعادها التاريخية والثقافية والمعرفية، ويقدمها كل من د. سعيد السعيد، ود. سليمان الذييب، ود. مشلح المريخي.

وتستهدف الدورة العاملين في مجال التراث واللغة والثقافة من المهتمين وطلاب التعليم العام والعالي ممن يسعون إلى التعرف على أساليب قراءة النقوش واللغات القديمة التي كتبت بها، ويتم التسجيل في الدورة عبر موقع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على الإنترنت، وعلى الرابط:

Infi@kapl.org.sa

كما يقدم المستشار والمدرب د. سالم باهمام، ضمن البرنامج الثقافي للمملكة وبالتعاون مع مبادرة الحصالة، ورشة عمل بعنوان: "التخطيط المالي لما بعد التقاعد".

وتعقد الورشة في الساعة 6.30 مساء يوم الاثنين 28 فبراير 2022م الموافق 27 رجب 1443هـ للسيدات والسادة، حضوريًا بمقر قاعة الأنشطة بفرع المكتبة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع، وتبث "عن بعد" عبر حسابات المكتبة.

وتناقش الورشة جملة من المحاور تتمثل في: أهمية التخطيط والادخار لمرحلة التقاعد، وطرق التخطيط المالي لمرحلة التقاعد، وطرق لزيادة مصادر الدخل.

من جانب آخر، تنظم المكتبة ورشة عمل تثقيفية بعنوان "مبادئ في النحت" تقدمها الفنانة السعودية حلوة العطوي، صباح يوم السبت 5 مارس 2022م، ما بين 11-2 ظهرًا للسيدات والسادة من عمر 18 فما فوق.

وتعقد الورشة بمقر قاعة الأنشطة بفرع المكتبة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بحي المربع بالرياض، ويتم التسجيل لحضور الورشة عبر مسح رمز QR.

وتشرح الورشة المبادئ الأولية للنحت على الأحجار وأنواعه وأدواته، ضمن عدة محاور تتضمن: نبذة عن النحت وتاريخه، والأجهزة والأدوات المستخدمة في النحت، وتطبيقات عملية على فن النحت.

والفنانة الباحثة حلوة العطوي هي نحاتة سعودية لها مشاركات محلية ودولية ومؤلفات في التراث والنحت؛ منها كتابها عن "بعض الألعاب الشعبية في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية"، حصلت على جوائز في العديد من المعارض التشكيلية.