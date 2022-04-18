مكتبة وجسر وسيارات.. طريقة تنقل "المؤسّس" تلفت الانتباه بـ "ليالي رمضان"

وقدّم الفنان عبدالله العمير، خلال وجوده في الفعالية، عدداً من المجسمات جسّدت المواقع الأثرية للمملكة بدقة، وذكر أن ممارسته هواية تجسيد المجسمات تفوق 15 سنة، مضيفاً أن الأعمال تستغرق معظمها أسبوعاً كاملاً، باستخدام الفلين والطين الطبيعي ويضيف إليه اللون البني وغراء الخشب حتى يتماسك ويعطيه ثباتاً ولمعاناً أكثر.