مكتب تربية دول الخليج يوقع اتفاقية تعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)

وبهذه المناسبة، أكد "العاصمي" بعد توقيع الاتفاقية على أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين المكتب والمؤسسات ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الجهود في مجالات الترجمة والتدريب والبحوث العلمية والتربية، وتبادل المعلومات والخبرات.