مُلَّاك: "بن حثلين" رسم خارطة النجاح في قطاع الإبل سياحياً واقتصادياً وعلمياً

من جهته، قال مالك الإبل فهد الدوسري: "بن حثلين" رسم خارطة نجاح قطاع الإبل حيث يحظى هذا القطاع بتطور نوعي ولحظي في العديد من المجالات السياحية، كذلك شهد تطويرًا علميًا وحراكًا اقتصاديًا أحدث حركة اقتصادية كبيرة في جميع أسواق الإبل، وهذا يعود إلى تطوير قطاع الإبل، الذي أسهم في صناعة روافد اقتصادية واستثمارية جديدة لم يعهدها مُلَّاك الإبل منذ عقود.