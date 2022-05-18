ملاوي تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي؛ أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مثمنة وقوف المملكة مع بلادها في مختلف المجالات.