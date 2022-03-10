ملتقى "التحوّل الرقمي وخدمة ضيوف الرحمن" يتواصل والذكاء الاصطناعي حاضر

وقدّم مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في مركز إدارة النفايات الدكتور نواف عصام بليسي ورقة عمل تناولت دور التحوّل الرقمي في الاستدامة البيئية في منظومة الحج والعمرة والزيارة، كما ناقشت الجلسة ورقة عمل للتعريف بمنصة حلول الأعمال لخدمات الحج والعمرة قدّمها وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة المشرف العام على مركز معلومات الحج المهندس عبدالرحمن بن فهد شمس، تلاها ورقة عمل تناولت التحوّل الرقمي لإدارة الحشود في الحج، قدّمها الأكاديمي بكلية هندسة الحاسب الآلي بجامعة أم القرى الدكتور عماد بن عبدالرزاق فلمبان.