ملتقى "التحوّل الرقمي وخدمة ضيوف الرحمن" يتواصل والذكاء الاصطناعي حاضر

تواصلت بمركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة اليوم، جلسات الملتقى العلمي الـ21 للحج والعمرة والزيارة الذي تنظّمه جامعة أم القرى، ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
وناقشت الجلسة الثالثة للملتقى، محور تطوير عمليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وأدار الجلسة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسّامي، وشارك فيها ممثلو عدد من الجهات ذات العلاقة بخدمات الحج والعمرة والزيارة، وأكاديميون وباحثون في مجال التحوّل الرقمي، واستخدامات التقنية الحديثة في منظومات العمل.
وبدأت الجلسة، بورقة عمل استعرض خلالها الوزير المفوّض بوزارة الخارجية سلطان بن محمد مهاوش، تجربة وزارة الخارجية في نظام Saudi Visa Bio ومراحل تطبيقه، فيما تطرّق مستشار المواقع التاريخية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة الدكتور وائل بن صالح الحلبي إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن في المواقع التاريخية من خلال التحوّل الرقمي.
وقدّم مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في مركز إدارة النفايات الدكتور نواف عصام بليسي ورقة عمل تناولت دور التحوّل الرقمي في الاستدامة البيئية في منظومة الحج والعمرة والزيارة، كما ناقشت الجلسة ورقة عمل للتعريف بمنصة حلول الأعمال لخدمات الحج والعمرة قدّمها وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة المشرف العام على مركز معلومات الحج المهندس عبدالرحمن بن فهد شمس، تلاها ورقة عمل تناولت التحوّل الرقمي لإدارة الحشود في الحج، قدّمها الأكاديمي بكلية هندسة الحاسب الآلي بجامعة أم القرى الدكتور عماد بن عبدالرزاق فلمبان.
وبحثت الجلسة الرابعة للملتقى التي أدارتها وكيلة جامعة أم القرى للطالبات الدكتورة وردة عبدالله الأسمري، محور توظيف التحوّل الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، وشهدت عدة أوراق عمل بدءاً بمشاركة وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر بن محمد العقيلي تحدّث فيها عن التحوّل الرقمي والشراكة البحثية بين قطاعات الحج والعمرة والمؤسسات التعليمية، فيما تطرّق مدير إدارة أعمال نظم المدفوعات في البنك المركزي السعودي الدكتور أيمن بن محمد الربيعة لأنظمة الدفع الإلكتروني لخدمة ضيوف الرحمن.
وتناولت الجلسة التحوّل الرقمي في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن أثناء جائحة كورونا، ضمن ورقة عمل قدّمها نائب الرئيس التنفيذي للصحة العامة في التجمّع الصحي بمكة المكرمة مدير إدارة أبحاث صحة الحج والعمرة في مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور أسامة بن عبدالله بارشيد، فيما استعرض وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع سابقاً الدكتور عبدالله بن حسين القاضي التطبيقات الرقمية لإشراك ضيوف الرحمن خلال رحلات الحج والعمرة والزيارة.
واختتمت الجلسة بمناقشات حول التحوّل الرقمي إدارة تطبيقات الهواتف الذكية كأحد أدوات تعزيز التحوّل الرقمي وأثرها في تحقيق رضا المعتمرين والزوار أثناء جائحة كورونا، ضمن مشاركة وكيل معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة الدكتور أبو بكر بن عبدالرحمن الجويبر.
وخصّصت الجلسة الخامسة للملتقى برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور علي بن عبدالله الشهري، لمناقشة تطوير عمليات اتخاذ القرار في خدمة ضيوف الرحمن، وتشمل ورقة عمل حول الابتكارات والذكاء الاصطناعي في مجال تحلية المياه لخدمة منظومة الحج قدّمها مدير وحدة الذكاء الصناعي بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عصام بن محمد البيشي، فيما عرضت ورقة للباحث الأكاديمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور إبراهيم بن عبدالله الرمّاح، شرحاً للمراقبة الرقمية للمخاطر الإشعاعية في إدارة سلامة الحشود.
وتضمنت الجلسة، مشاركة رئيس قسم المعلومات والخدمات العلمية بمهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور هاني بن عبدالله الضبيب، تطرّق خلالها لتحليل مشاعر المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي خلال موسم الحج العام الماضي، فيما استعرضت ورقة عمل الباحث بالمعهد الدكتور فاضل بن محمد يحي عثمان، دور التحوّل الرقمي كأساس لرؤية زيادة الطاقة الاستيعابية للحج بالإمكانات المتاحة، كما استعرض مهندس نظم المعلومات الجغرافية بوزارة السياحة المهندس أحمد بن فتّاح العماني، مراحل تطوير طريقة لتقييم سهولة الوصول والمساعدة الملاحية لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد الحرام.
يُذكر أن الملتقى الذي يُصدر توصياته الختامية اليوم، يُعقد بمشاركة 40 جهة أكاديمية وحكومية وخاصة، ويمثّل حاضنة علمية لـ 200 ملخّص بحثي ودراسة، قدّمها أكاديميون ومختصون من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية، والمهتمون بدراسات الحج والعمرة والزيارة وأبحاثها للمشاركة في الملتقى.