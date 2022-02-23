ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني يوصي بتشجيع الابتكار

اختتمت أعمال اليوم الأول لملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني GTEL2022، الذي يقام خلال الفترة 21 - 23 فبراير، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتنظيم الجامعة السعودية الإلكترونية.

وأكدت "جورجي جونز" مديرة الشراكات، و"بادي ماكلولين" مدير تطوير الأعمال في BTL Group Ltd، خلال ورشة العمل الأولى أهمية استخدام التقييمات الشخصية لمساعدة الطلاب على التعلم، متطرقين في حديثهم للاتجاهات المستقبلية في التقييم الإلكتروني.

وتحدث رئيس جامعة فرانكلين، الدكتور ديفيد ديكر، عن تعريف وضمان الجودة في التعليم الإلكتروني، خلال الجلسة الثانية للملتقى التي أدارها وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية الدكتور هزاع الشريف، فيما بين الرئيس والشريك المؤسس بشركة EDImagine الإمكانيات والممارسات لتقييم الجيل التالي، كما أوضح المستشار لقسم التعليم الإلكتروني والابتكار في PWC، الدكتور أيهم فيومي، الاعتبارات المناسبة لممارسات التعلم الإلكتروني، إضافة إلى شرح الرئيس التنفيذي لـ Sparx Learning تجاوز التكنولوجيا على أصول التدريس المثبتة.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة الثالثة الاتجاهات التقنية وتغير التعليم الإلكتروني، تحت إدارة عميدة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة مروى المصري، حيث تطرقت رئيسة جامعة ولاية كولورادو باميلا توني، إلى تحول التعليم من خلال التقنية، ليمثل مدير عام المركز الوطني لتنمية المواهب والذكاء الاصطناعي في سدايا الدكتور عبدالرحمن حبيب، الاتجاهات بمدرسة في 2040، موضحًا البروفيسور في جامعة هارفرد كريس ديدي، جوانب التعليم والتعلم للجيل التالي، إضافة إلى تأكيد الشريك في PWC سعد الشاعر، على دور التقنية الحديثة في التعليم العالي.

وعقدت ورشة العمل الثانية بعنوان "ردود فعل الطلبة: المشاركة مقابل معدلات الاستجابة"، التي تحدث فيها مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Explorance سامر جعفر، عن تأثير التغذية الراجعة في الحصول على أفكار رئيسية لاتخاذ القرار، مؤكدًا أن ذلك يتطلب إشراك جميع أصحاب المصلحة في العملية عبر تزويد الطلاب بقنوات مختلفة لتقديم ملاحظاتهم.

واختتم اليوم الأول أعماله بالجلسة الرابعة بالحديث عن تشجيع الابتكار في التعليم الإلكتروني، التي أدارها الرئيس التنفيذي في Area 9 Lyceum الدكتور يولرك جوول كرستنسن، حيث تطرق مؤسس Learning Forge LLC الدكتور برور ساكسبيرج، إلى كيفية تأثير تعلم العلوم على محتوى وكيفية تدريسها، كما أكد بروفيسور كلية المجتمع، إيرك شلتز، على التعلم الإلكتروني كحل لحقبة جديدة، وتحدث وكيل جامعة ولاية كولورادو الدكتور بول سيفوري، عن الابتكار في تجربة تعلم الطلبة، كما بين قائد الذكاء الاصطناعي في PWC الدكتور سكوت نيسون الاخلاقيات في ابتكار التعليم الإلكتروني.

يُذكر أن GTEL هو حدث سنوي لأهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات التي تشكل مستقبل التعلم الإلكتروني، حيث يعزز هذا الملتقى تبادل المعرفة ويساعد الأكاديميين على اكتشاف التغييرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب، رغبةً في إنشاء ملتقى يدعم توفير تعليم عالي الجودة وفعال ومتقدم يمكن الوصول إليه على نطاق واسع.