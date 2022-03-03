ملتقى الشراكة في صناعة الأثر يبحث فرص تنمية الكوادر البشرية في الأوراق المالية

نظمت الأكاديمية المالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، ملتقى "الشراكة في صناعة الأثر" افتراضيًا يوم أمس الأول، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكة مع القطاع المالي، وذلك بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الموارد البشرية في مؤسسات السوق المالية.‎

وبحث الملتقى، خلال جلسته، عددًا من الموضوعات الهامة التي تمس تنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية؛ حيث أوضح وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية عبد الله بن عبد القادر شيبة الحمد، التطور الجذري في رؤية الهيئة لتطوير القطاع بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.وأكد الحمد على مزايا القطاع وحيويته، ودور الهيئة في تطويره، مشيرًا إلى جودة منتجات الأكاديمية المالية التدريبية ومناسبتها لدعم القطاع بما يخدم أهمية وجود كوادر بشرية كفؤة تساعد على نجاحه وازدهاره، وموضحًا خطة الهيئة للتوسع في دعم تقديم البرامج المتميزة لتطوير القطاع وتنميته.‎من جانبه قال وكيل هيئة السوق المالية لشؤون مؤسسات السوق بندر بن سليمان العايد: استراتيجية الهيئة تتضمن بناء القدرات للعاملين في القطاع المالي، ويتضح ذلك من خلال المشاريع المشتركة مع الأكاديمية المالية لخدمة القطاع على وجه الخصوص.وتطرق العايد إلى مشاركة مؤسسات القطاع في بناء القدرات من منطلق معرفة المؤسسة باحتياجاتها من الكوادر البشرية، وأهمية استثمارها في هذه الكوادر، مشيرًا إلى مشاريع الهيئة التوعوية لتنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع، بالاستناد إلى برنامج تنمية القدرات البشرية كأحدث برامج تنمية القطاع المالي في رؤية 2030.واستغل فرصة الملتقى للإعلان عن قرب موعد إطلاق الهيئة لخطة تطوير القدرات البشرية للقطاع.‎إلى ذلك أكد مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، حرص الأكاديمية على تحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع، واهتمامها المباشر بتحديد وتلبية احتياجاته التدريبية من خلال تصميم وتنفيذ المبادرات المناسبة له بدعم من الهيئة والبنك المركزي السعودي، وتفعيل الشراكة مع القطاع لبناء إطار الجدارات.واستعرض آل خمسان أهم مبادرات الأكاديمية المالية لتنمية وتطوير الكوادر البشرية للقطاع من خلال شراكاتها مع خبراء ومزودي التدريب المحليين والدوليين، وإطلاق مبادرة ارتقاء لتطوير المدربين الماليين، ومبادرة تطوير القيادات المالية.‎بدورها تطرقت رئيس لجنة مؤسسات السوق المالية والرئيس التنفيذي للاستثمار HSBC منيرة بنت حجاب الدوسري، إلى التعريف بلجنة سوق المال، وتبيان أهدافها لخدمة القطاع في ظل نمو السوق وتزايد احتياجاته وبروز تحديات ازدياد الطلب على الكفاءات، وبروز نسبة الدوران الوظيفي في مؤسسات القطاع.وأعلنت عن اهتمام اللجنة بتشكيل لجنة فرعية تعنى بتنمية وتطوير الكوادر البشرية لخدمة القطاع، موجهة شكرها لدعم الهيئة والأكاديمية، موضحة أهمية الدور الفاعل للشراكة بين اللجنة والهيئة والأكاديمية في تطوير الكوادر البشرية في القطاع.وافتتح "آل خمسان" أعمال الملتقى، فيما قدم مدير إدارة الاستراتيجية بالأكاديمية المالية علي بن عبد الرزاق الحيدان؛ عرضًا للتوجهات الاستراتيجية للأكاديمية في المرحلة المقبلة لدعم القطاع المالي بالمملكة وأهم المبادرات المشتركة بين الأكاديمية وهيئة السوق المالية.وانطلقت الجلسة الحوارية بمشاركة كل من: عبد الله بن عبد القادر شيبة الحمد وكيل الهيئة للموارد المؤسسية بهيئة السوق المالية، وبندر بن سليمان العايد وكيل هيئة السوق المالية لشؤون مؤسسات السوق، ومانع بن محمد آل خمسان مدير عام الأكاديمية المالية، ومنيرة بنت حجاب الدوسري رئيس لجنة مؤسسات السوق الرئيس التنفيذي للاستثمار في HSBC العربية السعودية، وعبد الله الشايعي مستشار تطوير الأعمال والمشرف العام على العلاقات والتواصل بالأكاديمية المالية، وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الموارد البشرية في مؤسسات السوق المالية.‎يأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن دور الأكاديمية المالية في الإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية المالية ومؤسسات السوق في قطاع الأوراق المالية مهنيًا وعلميًا؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي.

