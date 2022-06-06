ملتقى الطب التجميلي يطلق دورته الخامسة في الرياض.. غدًا
ينطلق غدًا في العاصمة الرياض ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في موسمه الخامس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة؛ إذ استقطب في آخر موسم أكثر من ٢٨ ألف زائر، وشارك فيه ما يقارب مئة مستشفى ومركز طبي تجميلي، وشهد إقامة ما يقارب ١٠٠ ورشة عمل ولقاء مفتوح مع أمهر الاستشاريين والأطباء المتخصصين في القطاع الطبي التجميلي.
ويُعتبر الملتقى الحدث السنوي الأبرز بالسعودية في عالم الطب التجميلي الذي يجمع المراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية والرشاقة، ويتيح للمستشفيات والمراكز الطبية المميزة لقاء الجمهور، وتعريفه بأحدث التطورات في عالم الطب التجميلي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر الوعي، وتثقيف الزوار بمستجدات القطاع وما يشهده من تقنيات حديثة، كما يتيح لمرتاديه خيارات متعددة من الخدمات التجميلية المتطورة المقدَّمة من المشاركين.
ويستقبل الملتقى الزوار والمهتمين يوميًّا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وستقدم الكثير من المفاجآت والعروض الحصرية والخصومات.
يُذكر أن السعودية تحتل صدارة الإقبال عربيًّا على عمليات التجميل، وذلك بحسب الجمعية العالمية لجراحة التجميل.