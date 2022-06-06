ملتقى الطب التجميلي يطلق دورته الخامسة في الرياض.. غدًا

ينطلق غدًا في العاصمة الرياض ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في موسمه الخامس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة؛ إذ استقطب في آخر موسم أكثر من ٢٨ ألف زائر، وشارك فيه ما يقارب مئة مستشفى ومركز طبي تجميلي، وشهد إقامة ما يقارب ١٠٠ ورشة عمل ولقاء مفتوح مع أمهر الاستشاريين والأطباء المتخصصين في القطاع الطبي التجميلي.