ملتقى سعودي أوروبي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الإبل

وستقدّم الشركات الأوروبية خبراتها في تطوير الشبكات القائمة وخلق روابط جديدة بين أصحاب المصلحة وتكوين قناة يتم من خلالها تكثيف التسويق وتعزيز المهارات الخاصة، والحصول على الدعم في المراحل الرئيسية من البحث والتطوير إلى التسويق، على المستويين الوطني والدولي، وسيقدّم التكتل الأوروبي جهازًا كاملاً للسماح باستخدام ماسح تصوير مقطعي محوسب لكامل الجسم للحيوانات الكبيرة، وخاصةً للخيول أو الإبل وهو جهاز كامل يعمل بشكل إلزامي مع ماسح التصوير المقطعي المحوسب وتقنية استخدام الخلايا الجذعية. وفي مجال الطاقة الحيوية سيتم طرح دراسة واكتشاف وتصحيح الطاقة في الأنظمة الحية وتقديم الأفكار والشبكات والمهارات لتوجيه العملاء في العلامات التجارية.