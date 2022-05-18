ملتقى شركاء نيوم للتوظيف يشهد طرح أكثر من ألف وظيفة

جدير بالذكر أن إحدى المهام الرئيسة لإدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم تتمثل في تمكين أفراد المجتمع عبر تزويدهم بالفرص المناسبة من خلال إسهامات ومبادرات نوعية تتوافق مع مستهدفات نيوم و"رؤية المملكة 2030"، إذ يضاف هذا الحدث إلى منظومة المشاريع والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها نيوم لصنع الأثر الاجتماعي لدى أفراد وأسر منطقتي نيوم وتبوك، التي أسهمت من خلالها في توفير مئات فرص العمل والمنح التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وإيجاد عديد من الاستثمارات المتنوعة في ريادة الأعمال.