"ملكية العلا" تشارك أسبوع البيئة بمجموعة من الفعاليات والبرامج

وبهذه المناسبة قال مدير المحميات الطبيعية للهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور أحمد المالكي: إننا ندرك أهمية الحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي في المملكة العربية السعودية؛ لذلك نسعى إلى تفعيل ميثاق الاستدامة عبر مجموعة من المبادرات التي تخلق التناغم بين الإنسان والبيئة الطبيعية، كذلك نعمل على وضع سياسات صديقة للبيئة ترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري القائم على عمليات إعادة التدوير والاستخدام للمواد وإعادة التصنيع والتطوير، تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء عبر الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035.