"ملكية مكة": العمل جارٍ لوضع تنظيمات للمستثمرين المسلمين غير السعوديين

نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة من التغريدات لخصت فيها الحوار الذي أجرته صحيفة الشرق الأوسط مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس؛ متحدثاً عن القطاعات والمواقع ذات الأولوية في هذه المرحلة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، قالت "الهيئة الملكية" في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على " تويتر": أطلقنا المركز الموحد للنقل (‫نقل مكة) ليقوم بدور الإشراف على جميع أعمال وأنشطة قطاع النقل في ‫مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورفع جودة القطاع لتأمين أرقى الخدمات للسكان والزوار وضمان الاستدامة المالية، وبدأت المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام بنقل ترددي من محطة ‫قطار الحرمين السريع بمنطقة الرصيفة إلى المسجد الحرام، ذهاباً وإياباً، وسيغطي المشروع 12 مساراً تخدم المناطق الرئيسية في مكة، وطبقنا "الصك الموحد" على تطوير مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) والكدوة وقوز النكاسة لتحديد العلاقة بين المطورين والهيئة الملكية ولوضوح المسؤوليات والحقوق والواجبات وحوكمة العلاقة لارتياح الجانبين.

وأضافت: بدأنا العمل مع الجهات المسؤولة لتصحيح الأوضاع النظامية لبعض قاطني العشوائيات من الجاليات واستيعاب أصحاب المهارات المهنية في دورة الإنتاج، وهناك تعاون أمني مع الجهات المختصة لضمان توفير الوسائل التي تمنع عودة العشوائيات للظهور في مناطق أخرى، وإن عادت تكون الإزالة فورية ولدينا معلومات وافية عن عشوائيات مكة وهناك خطط للتعامل معها.

وتابعت: الشراكات مع المستثمرين في الداخل والخارج من إستراتيجيتنا، فهذا النشاط يؤثر ويتقاطع مع جميع القطاعات الأخرى التي تعمل الهيئة على تطويرها مثل قطاع الأراضي والعقارات، وقطاع التنقل والبنية التحتية للنقل، وقطاع المرافق والبيئة، والمستثمر يحتاج إلى فرص وتنظيمات واضحة للتعامل معها، ولدينا الأدوات التي يجري العمل عليها حالياً وأطلقنا بعضها، سواء كانت في تطوير المناطق التاريخية أو العشوائيات أو في المشاعر المقدسة مع شركة ‫كدانة.

واستطردت: نعمل على تطوير معرض الوحي بجبل النور والمركز الثقافي في سفح جبل ثور، ومشروع المسار التاريخي و"الباص التاريخي" الذي يُمكن الراغبين من زيارة معظم المعالم التاريخية، والعمل جار لوضع تنظيمات تسمح بالاستفادة من استثمار المسلمين غير السعوديين في ‫مكة المكرمة وخاصة في مجال العقار فالمستثمر الأجنبي مهتم بمكة والمدينة، وقد كانت هناك أنظمة تحد من هذا التقدم لكن الأمور بدأت بالتغير، وتم اعتماد توجه من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية حول العلاقة مع أمانة العاصمة المقدسة وهو الآن تحت الدراسة والتقييم لضمان التنفيذ فمن أهداف الهيئة تطبيق نموذج الإدارة المحلية الشاملة من أجل وحدة القرار وتوظيف الموارد.