"ملكية ينبع" تستقبل وفد عدة شركات صينية لبحث الفرص الاستثمارية

واطلع الوفد -خلال زيارته- على عرض تعريفي لاستعراض أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية؛ كأهمية الموقع، والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى جولة ميدانية للتعريف بمدينة ينبع الصناعية عن كثب.. وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابهم بمنجزات مدينة ينبع.