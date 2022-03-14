"ملكية ينبع" تستقبل وفد عدة شركات صينية لبحث الفرص الاستثمارية

استقبلت الهيئة الملكية بينبع، وفدًا من عدة شركات صينية؛ لبحث الفرص الاستثمارية والاطلاع على البنية التحتية المميزة في مدينة ينبع الصناعية.
والْتقى الوفد الصيني المسؤولين بقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة ينبع الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار، بالإضافة إلى أهم المشاريع وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينة ينبع الصناعية.
واطلع الوفد -خلال زيارته- على عرض تعريفي لاستعراض أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية؛ كأهمية الموقع، والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى جولة ميدانية للتعريف بمدينة ينبع الصناعية عن كثب.. وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابهم بمنجزات مدينة ينبع.