"ملكية ينبع" تُقيم معرضًا للتعرف على مراحل طباعة المصحف الشريف

وشَمِلَ المعرض عدة أركان مخصصة -حسب شرائح المجتمع- لتقديم المشورة والعلاج، وتقديم رسائل واضحة عن تأثير التدخين على الفرد والمجتمع طبيًّا واقتصاديًّا، ولعل المثال الحي الذي تم تقديمه بالمعرض، هو عبارة عن "رئة حقيقية" للمدخن وغير المدخن، ومدى تأثير التدخين عليها وعلى كافة أعضاء الجسم، بالإضافة إلى وسائل تعليمية وإحصاءات بأسلوب توعوي حديث من مجسمات ومواد مرئية تُوَضح مكونات هذه المادة السمية التي تحتوي على قطران ونيكوتين، ومدى الضرر الذي تُحدثه في جسم المدخن، في سبيل تحفيز المدخنين على الإقلاع.