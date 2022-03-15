٥٧٠ ملياراً للمشاريع.. رئيس "غرفة ينبع": صندوق التنمية يجسّد عناية ولي العهد

وأضاف: "يوماً بعد يوم تثبت المملكة برؤيتها الثاقبة أنها محط أنظار العالم بما تحققه من نمو وتطور مستمرين، مشيراً إلى أن إستراتيجية صندوق التنمية الوطني جاءت لدعم التنمية الشاملة والمستدامة لوطننا الغالي، ونتطلع بها لمستقبل أكثر إشراقاً بإذنه تعالى"، موضحاً أن أكثر ما يميز الإستراتيجية هو ضخ ما يزيد على ٥٧٠ مليار ريال لتنمية المشاريع وتحسين جودة الحياة عبر تمكين القطاع الخاص من المشاركة الايجابية في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي بحلول 2030م وانعكاسات ذلك الإيجابية على إيجاد الاستثمارات وفرص العمل الواعدة للسعوديين.