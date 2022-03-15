٥٧٠ ملياراً للمشاريع.. رئيس "غرفة ينبع": صندوق التنمية يجسّد عناية ولي العهد

شهد مجتمع الأعمال بمحافظة ينبع تفاعلاً كبيراً مع إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني إستراتيجية صندوق التنمية الوطني.
بهذه المناسبة، رفع رئيس غرفة ينبع أحمد سالم الشغدلي؛ جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وقال "الشغدلي": "أتشرف في هذه المناسبة أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بينبع وقطاع الأعمال بالمحافظة، بتقديم جزيل الشكر والامتنان لسمو ولي العهد بمناسبة إطلاق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني خلال رئاسة سموه -حفظه الله- اجتماع مجلس إدارة الصندوق الهادفة إلى أن يكون الصندوق محورياً للمستهدفات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 عبر العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".
وأضاف: "يوماً بعد يوم تثبت المملكة برؤيتها الثاقبة أنها محط أنظار العالم بما تحققه من نمو وتطور مستمرين، مشيراً إلى أن إستراتيجية صندوق التنمية الوطني جاءت لدعم التنمية الشاملة والمستدامة لوطننا الغالي، ونتطلع بها لمستقبل أكثر إشراقاً بإذنه تعالى"، موضحاً أن أكثر ما يميز الإستراتيجية هو ضخ ما يزيد على ٥٧٠ مليار ريال لتنمية المشاريع وتحسين جودة الحياة عبر تمكين القطاع الخاص من المشاركة الايجابية في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي بحلول 2030م وانعكاسات ذلك الإيجابية على إيجاد الاستثمارات وفرص العمل الواعدة للسعوديين.
وأشاد "الشغدلي"؛ بمرتكزات إستراتيجية صندوق التنمية الوطني التي تسهم في دعم القطاعات الواعدة، مثل السياحة والترفيه والصناعة، الأمر الذي يجسّد مدى حرص واهتمام سمو ولي العهد، على استشراف مستقبل اقتصادنا الوطني من خلال استمرار التمويل التنموي ورفع كفاءته على المدى الطويل، وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي، مستفيداً من تحول الصندوق لمؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة هي الأكبر في العالم.