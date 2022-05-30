مليونا زائر في موسم جدة خلال أقل من شهر.. و"أيامنا الحلوة" مستمرة



وشهد موسم جدة تعدداً في عروضه وتنوع خياراته وأولوية أرقامه، حيث تضمّن الموسم أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر في المنطقة في "جدة بيير"، وأول قرية أنيمي من نوعها في العالم في "سيتي ووك"، وأضخم عروض "سيرك دو سوليه" منها عرض حصري لموسم جدة، كما شهد الموسم أكبر تجمع للحيوانات والطيور النادرة وتجارب السفاري في "جدة جنغل"، وعددا من المطاعم والمقاهي العالمية الفاخرة في "نادي جدة لليخوت"، إلى جانب فعاليات وعروض ثقافية في "جدة التاريخية"، ومعارض عالمية مميزة في "جدة سوبردوم"، وملتقيات ثقافية وفعاليات متعددة في "حديقة الأمير ماجد"، ومطاعم وعروض ومتاجر في "جدة آرت بروميناد"، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات والرياضات البحرية، وإقامة مسرحيات وحفلات فنية وعدد من التجارب والفعاليات المشوقة بهوية تمزج بين الطابع الترفيهي والتثقيفي والسياحي والتاريخي.