مليونا مستفيد.. "إكرام مكة" تكشف "حصاد خدماتها الرمضانية"

وقال مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، إن الجمعية قدمت أصنافاً متنوعة من الطعام بما في ذلك وجبات الإفطار الساخنة والوجبات الجافة ووجبات الفائض والسلال الغذائية والفواكه والخضراوات واللحوم والخبز وغيرها من المعونات الغذائية الأخرى.