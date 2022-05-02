محليات

مليونا مستفيد.. "إكرام مكة" تكشف "حصاد خدماتها الرمضانية"

"المطرفي": قدمت في 103 أحياء وجهات بقيمة إجمالية 10 ملايين
مليونا مستفيد.. "إكرام مكة" تكشف "حصاد خدماتها الرمضانية"
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
سبق
سبق

أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، أن عدد المستفيدين من خدماتها ومشاريعها خلال شهر رمضان المبارك تجاوزوا مليوني شخص من الفقراء والمساكين والصائمين والمعتمرين في مكة المكرمة.

وقال مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، إن الجمعية قدمت أصنافاً متنوعة من الطعام بما في ذلك وجبات الإفطار الساخنة والوجبات الجافة ووجبات الفائض والسلال الغذائية والفواكه والخضراوات واللحوم والخبز وغيرها من المعونات الغذائية الأخرى.

وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 2,152,402 شخص في أكثر من 103 أحياء وجهات في مكة بقيمة تقديرية بلغت 10,120,802 ريال".

ونوه "المطرفي" إلى أن الجمعية أشركت في هذه المشاريع 4422 متطوعاً ساهموا في إيصال المعونات للمحتاجين والفقراء.

مكة المكرمة
جمعية إكرام لحفظ الطعام
شهر رمضان

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