مليونا مستفيد.. "إكرام مكة" تكشف "حصاد خدماتها الرمضانية"

أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، أن عدد المستفيدين من خدماتها ومشاريعها خلال شهر رمضان المبارك تجاوزوا مليوني شخص من الفقراء والمساكين والصائمين والمعتمرين في مكة المكرمة.
وقال مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، إن الجمعية قدمت أصنافاً متنوعة من الطعام بما في ذلك وجبات الإفطار الساخنة والوجبات الجافة ووجبات الفائض والسلال الغذائية والفواكه والخضراوات واللحوم والخبز وغيرها من المعونات الغذائية الأخرى.
وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 2,152,402 شخص في أكثر من 103 أحياء وجهات في مكة بقيمة تقديرية بلغت 10,120,802 ريال".
ونوه "المطرفي" إلى أن الجمعية أشركت في هذه المشاريع 4422 متطوعاً ساهموا في إيصال المعونات للمحتاجين والفقراء.