مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثالث بالرياض

أنهى مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج يوم الخميس ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.
وقام قادة ومسؤولي الإدارة ومكاتب التعليم بجولات تفقدية للمدارس لمتابعة سير الاختبارات مع توجيه ٢٠٠٠ مشرف ومشرفة بإدارة التعليم ومكاتبها للبنين والبنات بزيارات ميدانية لجميع المدارس التابعة للإدارة، وسط انضباطية عالية ومميزة في أداء الاختبارات.
كما خصصت الإدارة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية خاصة بالاختبارات من قبل إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات من ٢١-٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ على فترتين صباحية ومسائية لتقديم الاستشارات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور النفسية والاجتماعية والسلوكية.
وكانت الإدارة قد وفرت من خلال إدارة الأمن والسلامة المدرسية مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم وكذلك مشرفي الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها.
كما كلفت الإدارة المشرفين والمشرفات بوحدات التربية الخاصة بالإشراف والمتابعة لسير الاختبارات واستخراج النتائج لمعاهد وبرامج دمج التربية الخاصة مع تطبيق الآلية المتبعة في سير الاختبارات داخل المكاتب لفئات التربية الخاصة.