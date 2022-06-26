مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثالث بالرياض

أنهى مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج يوم الخميس ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.