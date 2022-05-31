مليون مستفيد من "إفطار صائم" بتنفيذ المركز الوطني للحد من الحوادث

بلغ عدد المستفيدين من حملة "إفطار صائم"، مليون مستفيد؛ حيث تم توزيع الوجبات عند الإشارات الرئيسية والتقاطعات المهمة من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك الماضي.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في الرياض وجدة والشرقية.
وأفادت الدراسات بأنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الإفطار.
وينفذ البرنامج أكثر من ٢٠٠ متطوع محترف تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز، خاصة فيما يتعلق بأمور السلامة مع اتخاذ جميع الاحترازات اللازمة.
وجاء البرنامج برعاية ودعم من شركة نستله، وقد استطاع أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية.
ورفع المركز الوطني شكره لشركة نستله على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم هذه المبادرة، والتي استفاد منها سائقو السيارات في الشوارع والطرقات الرئيسية.