مليون مستفيد من "إفطار صائم" بتنفيذ المركز الوطني للحد من الحوادث

وجاء البرنامج برعاية ودعم من شركة نستله، وقد استطاع أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية.