ممارسات بعض مشاهير "السوشال ميديا": إفلاس ولهث خلف المال.. امتهنوا "صناعة التفاهة"!

ولجأ بعضهم إلى تقديم نمط حياة متكلف ومزيف، يصوِّر للمراهقين وصغار الشباب كما لو أن حياتهم بائسة بدون هذه الأنماط الحياتية، أو أساليب المعيشة.. فهم يقضون أوقاتهم في المقاصد السياحية باهظة الثمن، ويركبون السيارات الفارهة، ويتناولون عشاءهم في أفخم المطاعم والفنادق، ويبرزون مظاهر البذخ والترف، كما لو كانت هي القاعدة.. إلا أنه في حقيقة الأمر نوع من "الهياط"، لا يرتقي إلى واقع الحياة، لكنه ينطلي على صغار الشباب، ويُحيل حياتهم إلى جحيم وشقاء، ويؤثر على سلوكياتهم ونظرتهم إلى الحياة؛ لأنهم لا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم، ويعيشون مثل ذلك "المشهور" المتصنع.