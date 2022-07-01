ممثل المملكة لدى مجموعة المانحين يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بلاهاي

وأكد أنه من الأهمية أن يعمل الشركاء في العمل الإنساني معًا لتعزيز التنسيق الفعال، وأن المسؤولية عن العمل الإنساني تقع أيضًا على عاتق الحكومات الوطنية في الدول المتأثرة بالكوارث، مشددًا على أنه من الضروري للوكالات الإنسانية أن تواصل العمل مع هذه الحكومات وتساعد المتضررين.