"ممرضة سعودية" فقدت الرؤية بإحدى عينيها.. فـ"كافحت" الاكتئاب بـ"التطوع الصحي" في الحج

وعن عملها التطوعي في موسم الحج، أكدت أنها تشارك ضمن منصة التطوع الصحي من خلال إحدى الأكاديميات المتخصصة، حيث تتركز أعمال المتطوعين على الأعمال الميدانية من إجراء غيار للحجاج، أو مساعدتهم في حالات الإجهاد، إضافة لإيصالهم للمنشآت الصحية وغيرها من الخدمات.